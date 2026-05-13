ドル円１５７．７５近辺、ユーロドル１．１７２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ややドル買いの動き。ドル円は157.75付近で推移と、ここまでのレンジ157.57-157.78の上限近辺に位置している。ユーロドルは東京午前の1.1742付近を高値に、足元では1.1718付近まで下押しされて安値を広げている。ドル指数は小幅上昇。米10年債利回りは4.45％台に低下。NY原油先物は101ドル付近に軟化し、落ち着いた値動きとな