東京オリンピック以降、若者を中心に熱烈な支持を集める「アーバンスポーツ」。大分市でも待望の新施設「大手公園スケートボードパーク」が4月にオープンし、順調な滑り出しを見せています。一方で、平日の利用率向上という課題も見えてきました。競技の裾野を広げ、地域に根付かせるための動きが活発化しています。 【写真を見る】「スケートボードパーク」大分市に誕生