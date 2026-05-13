ネルソンズの和田まんじゅうが１３日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、Ｘに投稿した結婚報告の写真について驚きの事実を明かした。ネルソンズといえば、青山フォール勝ちが、長年交際していたシングルマザーと結婚したことが話題に。青山は東京タワーをバックにした素敵なウェディングフォトを紹介した。続けて１月１日に再婚した和田まんじゅうもＸにアップしていた結婚報告の写真を紹介。やはり東京タワーをバックに、オーバ