5月11日、音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）が放送され、ゲストにアーティストの宇多田ヒカルが登場した。そこで彼女が着用していた衣装が、話題となっている。この日、宇多田は、テレビ初披露となるアニメ『ちびまる子ちゃん』エンディングの『パッパパラダイス』や、この日のためだけに編曲されたスペシャルバージョンの『Flavor Of Life-Ballad Version』、さらに大ヒット曲『One Last Kiss』の3曲をパフォーマンス