“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、アメリカ・シカゴにて現地時間2026年7月30日（木）〜8月2日（日）に開催される世界的音楽フェスティバル「Lollapalooza（ロラパルーザ） 2026」に、2年ぶり2度目の出演を果たす。さらにタイムテーブルが発表され、現地時間8月2日（日）17:00より、メインステージとなる「BUD LIGHT STAGE」への出演が決定した。同フェスには、Charli XCX（チャーリー・XCX）、Olivia Dean（オリヴィア・デ