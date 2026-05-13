石川県教育委員会は、来年度の公立学校の教員採用数が前年に比べて25人増える見込みだと発表しました。採用増となるのは16年ぶりです。石川県教委によりますと、来年度、採用する見込みの公立学校の教員は、今年度より25人多い340人程度。内訳は、小学校が120人、中学校と高校が合わせて170人、特別支援学校が45人などとなっています。採用見込み人数が増えるのは2011年度以来16年ぶりで、県教委では特別支援学校の児童・生徒が増