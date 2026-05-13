この記事をまとめると ■25式GRカローラが改良を受け「25式後期」へアップグレードされた ■ボディ剛性UPに加えてサウンド演出やエアダクトの改良で走りの質感が向上している ■デリバリーの改善や既販車へのアップデートプログラムもトピックだ 質感の高さにGRヤリスオーナーが感激‼︎ GRカローラは2022年に発売が開始され（22式）、23式では締結剛性向上のボルトを採用するなど、「クルマとの一体感」を追求した小