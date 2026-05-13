モバイル用に新登場した「マイクロアンカー」 銀一株式会社が3月末に国内発売した、Peak Designのスマートフォン向けストラップシリーズを試してみた。 本シリーズは「モバイル」というスマホ向けの製品群に属する。スマートフォン以外にもコンパクトカメラや手回り品の装着も想定されており、小さめのアイテムに向けたコンパクトなシステムになっている。 核となるのは「マイクロアンカ