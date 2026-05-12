サバンナ高橋茂雄をめぐる“いじめ疑惑”が、スポンサー企業を巻き込む事態にまで発展しているという。「5月11日、高橋さんがCMキャラクターを務めるライオン『ストッパ下痢止め』について、同社は『現在総合的に対応を検討しております』とコメント。現時点でのCM放送は予定していないとも発表しました。ライオンのような生活用品メーカーにとって、“安心感”や“清潔感”はブランドそのものと言っていい。起用タレントのイ