能登で寺社仏閣の窃盗被害が相次いでいます。石川県穴水町の公園にあった高さ約3メートルの灯籠が台座部分を残し、盗まれる被害に遭いました。町にとって大切な観光名所で起きた犯行に、関係者は怒りをあらわにしています。穴水町観光交流課・牛谷 政樹 課長補佐：「こちらが本来であれば灯籠があった場所です。この辺りで切断されて被害があったというような、そんな状況です。これと同じようなものが、こちらにももう1基あ