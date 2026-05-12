地域の文化に触れて今後の仕事に活かしてもらおうと、高知市の建設会社が竹林寺で新入社員の研修をおこないました。高知市の竹林寺でおこなわれたこの新人研修は、ミニ八十八ヶ所巡りや展望台など、五台山を観光資源として活かそうと整備している高知市の建設会社「和建設」と「ミタニ建設工業」が合同で初めておこなったものです。5月12日は、あわせて11人の新入社員が参加。海老塚和秀住職から「小さなことから日々心がけていく