毎月、新たに発売されるビジネス書は約500冊。いったいどの本を読めばいいのか。読書家が集まる本の要約サービス「flier（フライヤー）」で、4月にアクセス数の多かったベスト20冊を、同サービスの編集部が紹介する――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo第1位：『考えてはいけないことリスト』（堀田秀吾著、フォレスト出版）第2位：『上手に「指示できる人」と「できない人」の習慣』（鶴野