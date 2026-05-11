（台北中央社）卓球の世界選手権団体戦は10日、英ロンドンで男子の準決勝が行われ、台湾は日本に0―3で敗れ、2大会連続で銅メダルとなった。決勝進出は逃したが、同大会・部門での過去最高成績に並んだ。台湾は今回、世界ランキング7位の24歳、林〓儒が主軸となり、他はいずれも10代の馮翊新、郭冠宏、洪敬〓、徐絃家でチームを組んだ。6大会連続で五輪に出場するなど活躍した荘智淵が昨年1月に第一線から退き、今大会の銅は台湾卓