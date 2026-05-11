お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が１０日、Ｘを更新。相方の高橋茂雄と中山功太の騒動の件について謝罪した上で、パンサー尾形貴弘と高橋との関係について「若手時代に絡みはありません」と説明した。中山功太がＡＢＥＭＡの番組内で「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」などと発言。ネットでは誰がいじめたのか？など探る投稿が増え始め、その中で高橋を指摘する声が上がったことから、八木がいち早くＸで反応。