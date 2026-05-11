現地時間5月10日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われたG1・仏1000ギニー（芝1600m）は、ライアン・ムーア騎乗のダイヤモンドネックレス（牝3・愛・A.オブライエン）が圧巻の内容で制した。2着にはザラストダンス、3着にはグリーンスピリットが入った。 昨年のマルセルブーサックを制した2歳女王が、今度はフランス1000ギニーの舞台でも完勝。道中はインでじっくりと脚を溜め、直線ではオープンストレッチの内から抜け出