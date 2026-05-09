三河戦でシュートを放つ琉球の佐土原＝ウィングアリーナ刈谷（（C）B.LEAGUE）バスケットボールのりそなBリーグのプレーオフ、チャンピオンシップ（CS）は9日、愛知県のウィングアリーナ刈谷などで2戦先勝方式の準々決勝が行われ、ワイルドカード（WC）の琉球が三河（西地区2位）との第2戦を82―79で制し、2連勝で準決勝に進んだ。第1戦2試合は、群馬（WC）が千葉J（東地区2位）を87―68で破り、名古屋D（WC）は昨季覇者の宇都