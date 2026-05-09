プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（西地区1位）は、9日、B2プレーオフ2025-26セミファイナル（準決勝）のGAME2で、横浜エクセレンス（東地区3位/以下、横浜EX）を99-89で下した。この結果、8日のGAME1（112-106）に続き2戦先勝した神戸はファイナル（決勝）進出を決めた。B2レギュラーシーズン1位の神戸は、プレーオフすべての試合で、ホーム開催権を持つ。16日から始まるファイナル（決勝）では、信州