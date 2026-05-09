高知県の魅力を音楽で発信しようと4月9日高知城でミュージックビデオの撮影がおこなわれました。県は台湾定期チャーター便の航路維持などインバウンドの誘客拡大に力をいれています。今回、台湾・香港向けの訪日観光ウェブメディア「ラーチーゴー！日本」が高知の魅力を音楽で発信するミュージックビデオを制作することになり、高知城で撮影がおこなわれました。曲のタイトルは「KANPAI