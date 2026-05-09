エリート建築士の夫と5歳の息子を持つ美人妻が、2人を放置して不倫温泉旅行へ。そこに届いた夫からのメッセージを、愛人と嘲笑う非道な場面があった。【映像】桜井日奈子 入浴シーンで美肩披露5月8日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘