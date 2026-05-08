超高級魚とされるシロアマダイ。その稚魚の大量生産にいまから6年前、全国で初めて成功したのが山口県です。研究の一環として稚魚が8日、長門市で放流されました。白とピンクに輝くシロアマダイの稚魚。アマダイの中でも特に味が良いとされ大きくなれば1キロ当たりの市場価格は3万円から5万円で取引される超高級魚です。長門市の仙崎湾でシロアマダイの稚魚5000匹が、県水産研究センターの職員によって放流されました。安定