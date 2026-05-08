好天となった7日に撮影された、夕日の映像が投稿されました。投稿されたのは、7日の午後6時20分ごろ、秋田市浜田の桂浜で撮影された夕日です。映像では、うっすらと赤く染まった海岸に打ち寄せる日本海の波と、水平線に沈もうとしている夕日がとらえられています。撮影者は「秋田の夕日はとてもきれい」とコメントを寄せています。桂浜は秋田市にある人気の海水浴場で、シーズン中は海の家もオープンし多くの海水浴客