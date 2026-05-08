春の叙勲と褒章の伝達式が8日、山形市で行われ、受章者33人に勲記や褒章の記などが手渡されました。県庁で行われた伝達式には、叙勲の29人と褒章の4人、あわせて33人の受章者が出席しました。式では、吉村知事から受章者一人ひとりに勲記と勲章などが手渡されました。このうち藍綬褒章を受章した長井市の椎名一志さん（59）は、37年にわたって消防団の活動に取り組み、現在は長井市消防団副団長を務めています。長井市消防団 椎名