8日午後、にかほ市中三地の学童保育クラブの敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと8日午後2時25分ごろ、にかほ市中三地字橋本の小出学童保育クラブけやきっ子の敷地内にクマ1頭がいるのを、施設内にいた60代の女性が目撃しました。クマの体長は約60センチです。最も近い建物までは約10メートルで、警察は関係機関に連絡するとともに現場付近をパトカーで警戒