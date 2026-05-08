8日昼ごろ、大館市早口の市道でクマが目撃されました。近くにはJR奥羽線早口駅があり警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと8日午後0時50分ごろ、大館市早口字弥五郎沢の市道にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった大館市の30代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどで、周辺は住宅地があるほかJR早口駅や公民館などがあります。警察が住民に注意