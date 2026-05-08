「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でサンリオが「売り予想数上昇」１位となっている。 ８日の東証プライム市場でサンリオが４日ぶりに反発。同社は、５月１３日に予定していた決算発表を延期すると１日に明らかにし連休明けの７日には株価が大幅安となり年初来安値を更新した。決算発表延期の理由は、同社の常務取締役が、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報