「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在でサンリオ<8136.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



８日の東証プライム市場でサンリオが４日ぶりに反発。同社は、５月１３日に予定していた決算発表を延期すると１日に明らかにし連休明けの７日には株価が大幅安となり年初来安値を更新した。決算発表延期の理由は、同社の常務取締役が、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがあることが判明したことから、調査を進めるためとしている。新たな決算発表日は未定。会社側では、同事案による業績に対する影響は現時点では軽微とみている。足もとの株価下落で値頃感も台頭しており、この日は下値を拾う動きが出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS