有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春が出演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』が、9月18日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されることが決定。特報、ティザービジュアル、キャスト・監督・プロデューサーからコメントが到着した。【動画】有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春が3人の“さとこ”に！映画『さとこはいつも』特報ユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田修