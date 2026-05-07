コメ作りを通して地元の伝統を学ぼうと、5月7日に高知市の小学生たちがもみの選別を体験しました。高知市の介良小学校では地元の農業を学ぼうと毎年、総合的な学習の時間に地域の人たちの協力で5年生が米作りの過程である種もみの選別や収穫を体験しています。7日は5年生59人が参加し、水を張ったバケツの中で表面に浮いてくる不純物や籾殻ではなく底に沈んだ栄養の詰まった種もみをすくいあげていました。子どもたちは5月11日の週