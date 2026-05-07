【モデルプレス＝2026/05/07】King ＆ Princeの永瀬廉が5月6日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）との“真逆ポイント”を明かした。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆高橋海人、渋滞中の車内でしていたことゴールデンウィーク最終日となったこの日、永瀬は「俺ゴールデンウィー