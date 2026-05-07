キンプリ永瀬廉、高橋海人との“真逆ポイント”告白「すごい良いなって思う」
【モデルプレス＝2026/05/07】King ＆ Princeの永瀬廉が5月6日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）との“真逆ポイント”を明かした。
【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人
ゴールデンウィーク最終日となったこの日、永瀬は「俺ゴールデンウィーク中の仕事嫌なんですよ。ちょっと地方とか行くと混むから」と渋滞への嫌悪感を口に。「海人がゴールデンウィーク中に撮影してて木更津まで行ったときにアクアラインが混みすぎてて、木更津から都内戻ってくるのに3〜4時間みたいな…。『その間何してたの？』って聞いたらマネージャーとクイズ出し合ってたって」と高橋が酷い渋滞に巻き込まれたことを明かした。
そして「『それで3〜4時間もつ？』みたいな…。『すごいな、あの海人は』と思って。僕らのチームは何も喋らず僕がずっとYouTube見ててほぼコミュニケーション取らないんですけど、海人チームはそういうことをずっとやってる」とマネージャーとの関係性の違いを話した永瀬。高橋は他にもマネージャーと何種類ものカードゲームで盛り上がることもあったそうで、「そういう時間の潰し方がすごい良いなって思う。それに興味を持てるのが…。全然やりたいと思わないから真逆ポイントですね、海人と」と語った。（modelpress編集部）
情報：文化放送
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◆高橋海人、渋滞中の車内でしていたこと
ゴールデンウィーク最終日となったこの日、永瀬は「俺ゴールデンウィーク中の仕事嫌なんですよ。ちょっと地方とか行くと混むから」と渋滞への嫌悪感を口に。「海人がゴールデンウィーク中に撮影してて木更津まで行ったときにアクアラインが混みすぎてて、木更津から都内戻ってくるのに3〜4時間みたいな…。『その間何してたの？』って聞いたらマネージャーとクイズ出し合ってたって」と高橋が酷い渋滞に巻き込まれたことを明かした。
◆永瀬廉、高橋海人との「真逆ポイント」告白
そして「『それで3〜4時間もつ？』みたいな…。『すごいな、あの海人は』と思って。僕らのチームは何も喋らず僕がずっとYouTube見ててほぼコミュニケーション取らないんですけど、海人チームはそういうことをずっとやってる」とマネージャーとの関係性の違いを話した永瀬。高橋は他にもマネージャーと何種類ものカードゲームで盛り上がることもあったそうで、「そういう時間の潰し方がすごい良いなって思う。それに興味を持てるのが…。全然やりたいと思わないから真逆ポイントですね、海人と」と語った。（modelpress編集部）
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