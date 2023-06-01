第38回かしわ記念第38回かしわ記念（Jpn1＝ダート1600メートル）が5日、船橋競馬場で開催され、川田将雅騎乗のウィルソンテソーロが優勝した。プレゼンターとして俳優・山下智久が登場。レースを華やかに彩った。同競馬場公式サイトが発表した記録に“山P効果”の声も上がった。山下は船橋市出身で、4月に同競馬場パークオフィシャルアンバサダーに就任していた。ネクタイ、シャツも黒のスーツ姿で登場。表彰式で川田騎手に花