高知市の「和の森わんぱーくこうち」は連休最終日の5月6日も、開園時間の午前9時にあわせ多くの人が訪れました。ゴールデンウイーク期間中連日多くの人でにぎわい、こどもの日の5日は3850人が来園、4月29日から5日までに約1万3000人が訪れたということです。ゴールデンウイーク最終日となった6日も、園内では様々な動物を前に子どもたちが写真を撮るなどして楽しんでいました。■来園した子ども「ト