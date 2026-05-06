ゴールデンウイーク最終日の5月6日、各交通機関はUターンラッシュを迎え、JR高知駅は連休を高知で過ごしたUターン客で混雑していました。JR四国によりますと、5月5日からUターンラッシュが始まっていて、6日は午前9時時点で岡山行きの上り特急列車は午後4時13分発の南風22号まで指定席、グリーン席ともに満席となっていて、それ以降も空席が少ない状況です。高知を満喫した人たちは家族や友人