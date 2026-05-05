5月5日、高知県土佐清水市で子どもたちに楽しんでもらおうと、「子どもの日」限定のマルシェがひらかれました。5日に土佐清水市竜串で開かれた「こども・マルシェ」は、子どもたちが大好きなものを集めて楽しんでもらおうと、海のギャラリーが企画したものです。マルシェには柏餅やスイーツ、焼き鳥など幡多エリアから8店舗が出店しました。子どもたちは好物のグルメを楽しんだほか、小夏の詰め放題や射的に挑戦してい