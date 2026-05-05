ジョン万次郎のドラマ化決定を受けて、高知県土佐清水市のジョン万次郎資料館はゴールデンウイークに入って5月4日までに去年（2025年）の3倍を超える来館者でにぎわっています。土佐清水市のジョン万次郎資料館では、2028年のドラマ化決定で来館者数が急増していて、5月5日も県内外から大勢の観光客が訪れていました。4月29日から5月4日までにあわせて1709人と、去年の同じ時期の507人と比べて3倍以上となっています。