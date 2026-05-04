「みどりの日」の5月4日、高知県立牧野植物園は多くの人で賑わいました。4日午前9時前の県立牧野植物園には、開園を待つ100人以上の人が列をなしていました。■高松からの親子「待ち時間は15分くらい」「さすがゴールデンウィーク」■東京からの女性「1度来てみたかった高知、東京から来るの大変なのでゴールデンウィークにバイクで頑張って走ってきて、初めて来れて本当にうれしい。」■岡山からの親子「