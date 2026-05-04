さまざまな事情から、親や周囲の大人を頼ることのできない若者が一人で生活したり、未婚で子どもを産み育てたりするのは簡単ではありません。制度はあっても受けられなかったり、制度の狭間で支援が届きにくい若者たちのために、UR都市機構の再開発予定地の空き家を活用して若者たちをサポートするプロジェクトが豊島区（東京都）で始まっています。区の取り組みとともに支援の現場で何が起きているのか、話を聞きました。なぜ住ま