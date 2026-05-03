回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」を4月7日に販売スタートしました。そこで、同社の広報に、「健康食前の一皿シリーズ」の売り上げ人気ランキングを聞いてみました。【えっ？】4位＆5位は“意外”なメニューがランクイン？1〜5位を写真付きで公開！1位は“40．9キロカロリー＆糖質9．7グラム”のメニュー回転寿司（ずし）チェー