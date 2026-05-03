回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」を4月7日に販売スタートしました。そこで、同社の広報に、「健康食前の一皿シリーズ」の売り上げ人気ランキングを聞いてみました。

【えっ？】4位＆5位は“意外”なメニューがランクイン？ 1〜5位を写真付きで公開！

1位は“40．9キロカロリー＆糖質9．7グラム”のメニュー

回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」を4月7日に販売スタートしました。そこで、同社の広報に、「健康食前の一皿シリーズ」の売り上げ人気ランキングを聞いてみました。

3位は、とびこと海藻、オニオンスライスのさまざまな食感を楽しめる「海藻サラダ」でした。同メニューは、糖質0．7グラム、7．5キロカロリーで、アルギン酸とヨウ素が摂取できます。

2位には、山形産のハーブ鶏と卵を使用した「チキンサラダ」がランクイン。糖質1．2グラム、36．0キロカロリーで、タンパク質やビタミンD、葉酸をとることができます。

1位は、「沖縄もずく」でした。特製の合わせ酢を使用し、通常のもずくよりも少し甘みがあり食べやすく仕上げています。糖質9．7グラム、40．9キロカロリーでフコイダンと酢酸が豊富です。

「健康食前の一皿シリーズ」では、「ゆず白菜」「かぼちゃとさつまいものマリネ」「食前酢 りんご」「豆乳ぷりん（いちごソース）」「優しいトマト」「ブロッコリーサラダ（アンチョビマヨ）」「玉ねぎの冷製スープ」と10種類が楽しめます。価格はいずれも120円。回転レーンから取ると、115円になります。

※価格は店舗によって、異なります。