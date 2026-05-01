元NHKアナウンサーの中川安奈が学生時代にやっていたという驚きの勉強法を明かした。意外すぎるその内容に、スタジオからは思わず否定的な声が溢れ……。 【TVer】かまいたち濱家、英語の授業をボイコット!?「2～3か月反抗してた」 岸博幸、中川安奈という高学歴の2人と、坂下千里子、福田充徳（チュートリアル）という子どもに勉強して欲しいママ＆パパが出演したトークバラエティ「これ余談なん