国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて 大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する『黄泉のツガイ』が、待望のTVアニメ化。現在放送中です。本作でデラを演じた中村悠一さんと、影森ジンを演じた諏訪部順一さんにお話を伺いました。──原作や台本を読んだ時の感想をお聞かせください。どんな所に魅力を感じましたか？中村：作品を通してのテーマのようなも