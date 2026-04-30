（台北中央社）卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は29日、台湾産豚肉の輸入再開に関するフィリピン政府の正式な公告を同日受け取ったと発表した。5月14日に発効するとしている。台湾では昨年10月下旬に中部・台中市の養豚場でアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認されており、フィリピンは同12月8日、台湾からの生きた豚や豚肉製品の輸入停止を発表していた。農業部（農業省）は今年1月23日にアフリカ豚熱の発生事案の収束を国際