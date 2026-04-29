（台北中央社）台湾の小説家、今安さんが手がけた「月はタピオカみたいに」が、日本の漫画家、小畠泪さんによってコミック化され、28日から台湾で連載が始まった。出版大手KADOKAWAの子会社、台湾角川が実施した「あなたが書く、私が描く、日本コミカライズ小説コンテスト」の、女性同士の恋愛を描く「百合部門」で優勝した作品で、日本ではすでに漫画雑誌「コミックキューン」で連載されている。KADOKAWAや台湾角川の報道資料によ