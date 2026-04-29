使わなくなった家具や家電、引っ越しや断捨離で出た衣類や書籍など、不用品の処分に困ったときに不用品回収業者の利用を検討する人もいるでしょう。 しかし、ポストに投函されている不用品回収業者のチラシなどを見ると「無料回収」と書かれていることもあり「なぜ無料で回収可能なのか？」と疑問に思う人もいるかもしれません。 本記事では、無料の不用品回収業者の実態を解説するとともに、よくあるトラブル例や業