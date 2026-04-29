日本にないのが惜しい！ 「直6ガソリン」の気持ちよさ2021年からSUVのラインナップを拡充しているマツダは、すでにその新ラインナップを構成するSUVとして、日本国内で「CX-60」や「CX-80」を販売しています。いっぽう海外でも各地域のニーズに合わせたモデルが用意されており、そのひとつが米国を中心に販売するSUV「CX-90」です。2026年3月上旬、メディア向けに国内で開催された「マツダ体験会」で、試乗する機会に恵