サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、540度回転コネクタで向きを自在に調整でき、断線や端子負担を軽減するUSB A to C変換アダプタ「500-USB103」を発売した。■向きを気にせず、思いのままに使える左右180度＋水平360度の合計540度回転に対応している。USB-Cコネクタの向きを細かく調整できるため、デスク上はもちろん、壁際やソファ、ベッド周りなど限られたスペースでもスムーズに接続でき