開業から19年、年間1000万人が訪れる鹿児島市のイオンモール鹿児島が「イオンモールKAGOSHIMA BAY」と名前を改め24日リニューアルオープンしました。（山下香織キャスター）「今日リニューアルオープンするイオンモールかごしまベイ。オープン20分ほど前ですが、すでに長い列ができています」続々と店内に入っていくお客さんのお目当ては、リニューアルオー