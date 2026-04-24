2026シーズンSUPER GT開幕戦が4月11日・12日に岡山県・岡山国際サーキットで行われた。昨年は寒さと雨の中での戦いとなったが、今年は両日ともに晴れ、気温も24度から25度と初夏を感じさせるコンディションでの戦いとなった。 土曜日の予選はノックアウト方式が採用され、GT500クラスはNo.38 KeePer CERUMO GR Supra（大湯都史樹／小林利徠斗）の大湯が、Q2でトップタイムをマークし、ポールポジション