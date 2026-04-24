【スーパーGT】王者No.36 au TOM’S GR Supra（坪井翔／山下健太）がGT500クラス4連覇に向けて1勝目獲得。GT300はNo.777 D’station Vantage GT3（藤井誠暢／チャーリー・ファグ）がポールtoウィン

【スーパーGT】王者No.36 au TOM’S GR Supra（坪井翔／山下健太）がGT500クラス4連覇に向けて1勝目獲得。GT300はNo.777 D’station Vantage GT3（藤井誠暢／チャーリー・ファグ）がポールtoウィン