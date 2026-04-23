この山林火災は22日午後0時10分ごろ、大江町小見の大山自然公園付近の山中から煙が見えると近くで農作業中の男性から119番通報があったものです。この火事で、ポンプ車6台が出動し地上での消火活動が行われたほか、県の総合防災ヘリ「もがみ」と宮城県の防災ヘリによる放水が行われました。火は22日午後6時50分ごろ、延焼の恐れがない「鎮圧状態」になっていました。消火活動は23日朝5時から再開され、消防隊員およそ20人で地上か